Musetti crolla sul più bello e si innervosisce Alcaraz va in finale a Roma | sfiderà Sinner o Paul

Nella semifinale dell'Open di Roma, Lorenzo Musetti crolla al cospetto di Carlos Alcaraz, cedendo in due set e interrompendo la sua straordinaria corsa. Con questa vittoria, il giovane spagnolo si prepara a sfidare il vincitore dell'altra semifinale, tra Jannik Sinner e Tommy Paul. Scopriamo i dettagli di questa emozionante giornata di tennis.

La cavalcata di Musetti a Roma finisce in semifinale contro Alcaraz che s'impone in due set. Sarà lo spagnolo dunque a sfidare uno tra Sinner e Paul.

