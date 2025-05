Musetti cede ad Alcaraz ma guarda avanti | È una bella lezione per Parigi

Il torneo di Roma conferma che l'azzurro tennista è da Top 10. E nel suo mirino c'è già il Roland Garros

Musetti cede ad Alcaraz: racchetta distrutta, palla verso il pubblico e penalty point. E Carlos avverte Sinner

Internazionali d'Italia, Musetti cede ad Alcaraz e al nervosismo: racchetta distrutta, palla verso il pubblico e penalty point. E adesso Carlos avverte Sinner.

Musetti cede ad Alcaraz ma guarda avanti: "È una bella lezione per Parigi"

Internazionali di tennis: in campo Alcaraz-Musetti 1-0 (6-3 / 6-5) LIVE

Le due azzurre, campionesse in carica di doppio a Roma, hanno battuto in due set Andreeva-Shnaider. Domani Mattarella alla finale tra Jasmine e-Gauff. In campo stasera anche Sinner-Paul.

Alcaraz trionfa a Montecarlo: Musetti parte forte ma cede per infortunio nella finale

Lorenzo Musetti parte con grande intensità nella finale del Masters 1000 di Montecarlo, ma si arrende a Carlos Alcaraz, che conquista il trofeo con il punteggio di 3-6, 6-1, 6-0.