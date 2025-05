Musetti | Alcaraz sulla terra è più forte di Sinner

Nella battaglia sulla terra rossa, Alcaraz ha dimostrato di essere un avversario formidabile, superando Sinner in una sfida avvincente. Il toscano, riconoscendo il talento dello spagnolo, ha affermato: "Lui è un fenomeno e, nella sua forma migliore, è il più forte di tutti sulla terra, anche di Sinner". Una testimonianza del potere di Alcaraz nel tennis attuale.

Il toscano si è dovuto arrendere allo spagnolo: "Lui poi è un fenomeno e nella sua miglior versione è il più forte di tutti sulla terra, anche di Sinner" 🔗Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - Musetti: "Alcaraz sulla terra è più forte di Sinner"

Potrebbe interessarti su Zazoom

Red Dead Online: bonus in Una nuova fonte di impegno e nella terra delle opportunità

In più ricompense gratuite per chi gioca con una Posse e altro La giustizia nella frontiera è precaria, dura e spietata in un ambiente simile.