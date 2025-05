Musetti-Alcaraz | orario precedenti e dove vederla in tv

Oggi, venerdì 16 maggio, Lorenzo Musetti si prepara a sfidare Carlos Alcaraz nella semifinale degli Internazionali d'Italia 2025. Il giovane tennista azzurro, reduce dalla vittoria su Alexander Zverev, affronta il temibile avversario spagnolo, attualmente terzo nel ranking mondiale. Scopri l'orario della partita e dove seguirla in diretta TV.

(Adnkronos) – Lorenzo Musetti sfida Carlos Alcaraz nella semifinale degli Internazionali d'Italia 2025. Il tennista azzurro affronta oggi, venerdì 16 maggio, lo spagnolo, numero tre del mondo, al penultimo atto del Masters 1000 di Roma. Musetti, dopo aver eliminato Alexander Zverev ai quarti di finale, va quindi a caccia della prima finale della carriera al . 🔗Leggi su Periodicodaily.com

Ulteriori approfondimenti disponibili online

Musetti-Alcaraz: orario, precedenti e dove vederla in tv

Lo riporta msn.com: (Adnkronos) - Lorenzo Musetti sfida Carlos Alcaraz nella semifinale degli Internazionali d'Italia 2025. Il tennista azzurro affronta oggi, venerdì 16 maggio, lo spagnolo, numero tre del mondo, al penu ...

Musetti-Alcaraz oggi in semifinale agli Internazionali di Roma, orario e dove vederla in TV e streaming

Come scrive fanpage.it: Musetti sfida Alcaraz nella semifinale del torneo di Roma. L'azzurro sotto 4-1 nei precedenti, va a caccia della finale contro uno tra Sinner e Paul ...

Musetti-Alcaraz oggi, Internazionali d’Italia 2025: orario prima semifinale, tv, streaming

Lo riporta oasport.it: Venerdì 16 maggio, per il tabellone di singolare maschile degli Internazionali d'Italia 2025 di tennis la prima semifinale sarà quella tra Lorenzo ...

Potrebbe interessarti su Zazoom

Wimbledon - Musetti battuto in semifinale: Djokovic in finale contro Alcaraz

Djokovic, senza fornire una prestazione memorabile, mette al tappeto l'azzurro che non riesce a sviluppare il proprio gioco.