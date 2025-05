Musetti-Alcaraz | orario precedenti e dove vederla in tv

Oggi, venerdì 16 maggio, Lorenzo Musetti affronta Carlos Alcaraz nella semifinale degli Internazionali d'Italia 2025. Il tennista azzurro, reduce dalla vittoria su Alexander Zverev, sfida il numero tre del mondo in un attesissimo incontro. Scopri orari e modalità per seguire la partita in tv.

(Adnkronos) – Lorenzo Musetti sfida Carlos Alcaraz nella semifinale degli Internazionali d'Italia 2025. Il tennista azzurro affronta oggi, venerdì 16 maggio, lo spagnolo, numero tre del mondo, al penultimo atto del Masters 1000 di Roma. Musetti, dopo aver eliminato Alexander Zverev ai quarti di finale, va quindi a caccia della prima finale della carriera al . L'articolo Musetti-Alcaraz: orario, precedenti e dove vederla in tv proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti:. Russia, Putin: “Nel mondo più amici che nemici”. Medvedev: “Guerra nucleare mai così vicina”. Stupro su campionessa scherma a Chianciano, pm: “Indagini partite subito”. Primarie Usa 2024, Corte Suprema: “Trump resta in scheda elettorale Colorado”. MotoGp, Bagnaia rinnova con Ducati fino al 2026. 🔗Leggi su Webmagazine24.it © Webmagazine24.it - Musetti-Alcaraz: orario, precedenti e dove vederla in tv

Altre fonti ne stanno dando notizia

Musetti-Alcaraz: orario, precedenti e dove vederla in tv

Scrive msn.com: (Adnkronos) - Lorenzo Musetti sfida Carlos Alcaraz nella semifinale degli Internazionali d'Italia 2025. Il tennista azzurro affronta oggi, venerdì 16 maggio, lo spagnolo, numero tre del mondo, al penu ...

Musetti-Alcaraz a Roma il 16 maggio: orario semifinale e precedenti

Lo riporta msn.com: Sono in programma venerdì 16 maggio le semifinali del tabellone singolare maschile agli Internazionali di Roma 2025. Gli organizzatori hanno già rivelato ...

Musetti-Alcaraz oggi, Internazionali d’Italia 2025: orario prima semifinale, tv, streaming

Si legge su oasport.it: Venerdì 16 maggio, per il tabellone di singolare maschile degli Internazionali d'Italia 2025 di tennis la prima semifinale sarà quella tra Lorenzo ...

Potrebbe interessarti su Zazoom

Wimbledon - Musetti battuto in semifinale: Djokovic in finale contro Alcaraz

Djokovic, senza fornire una prestazione memorabile, mette al tappeto l'azzurro che non riesce a sviluppare il proprio gioco.