Musetti-Alcaraz oggi semifinale degli Internazionali – Il match in diretta

Oggi, venerdì 16 maggio, Lorenzo Musetti scende in campo contro Carlos Alcaraz nella semifinale degli Internazionali d'Italia, un match atteso e avvincente. Alle 15:30, i due tennisti si sfideranno per la quinta volta, con Alcaraz in vantaggio 4-1 nei precedenti. Gli appassionati possono seguire la diretta del confronto al Masters 1000 di Roma.

Cosa riportano altre fonti

Musetti-Alcaraz diretta Internazionali di Roma: segui la semifinale di tennis di oggi

Scrive corrieredellosport.it: Sulla terra rossa del Foro Italico l'azzurro sfida lo spagnolo e in palio c'è il pass per la finale del Masters 1000 capitolino: tutti gli aggiornamenti ...

Musetti-Alcaraz in diretta, la semifinale degli internazionali di Roma LIVE: chi vince affronta Sinner o Paul in finale

Come scrive fanpage.it: La diretta di Musetti-Alcaraz oggi agli Internazionali di Roma 2025: la cronaca della semifinale di tennis e gli aggiornamenti live ...

Musetti-Alcaraz, oggi alle 15:30 la prima semifinale degli Internazionali d'Italia

quotidianodipuglia.it scrive: Giornata di semifinali sul Centrale del Foro Italico per il penultimo atto degli Internazionali d'Italia a Roma. Questa sera Jannik Sinner sfiderà l'americano Tommy Paul, ...

