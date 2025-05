Musetti-Alcaraz oggi in semifinale agli Internazionali di Roma orario e dove vederla in TV e streaming

Oggi Lorenzo Musetti si prepara a sfidare Carlos Alcaraz nella semifinale degli Internazionali d'Italia. Con un passato di 4-1 a sfavore, l'azzurro mira a conquistare un posto in finale, dove affronterebbe il vincente di Sinner-Paul. Scopri tutto su orari e come seguire la partita in TV e streaming. Continua a leggere...

Musetti sfida Alcaraz nella semifinale del torneo di Roma. L'azzurro sotto 4-1 nei precedenti, va a caccia della finale contro uno tra Sinner e Paul. Tutto quello che c'è da sapere su diretta TV e streaming. 🔗Leggi su Fanpage.it © Fanpage.it - Musetti-Alcaraz oggi in semifinale agli Internazionali di Roma, orario e dove vederla in TV e streaming

