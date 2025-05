Lorenzo Musetti sfida oggi lo spagnolo Carlos Alcaraz nella prima semifinale del tabellone singolare maschile in programma agli Internazionali di Roma 2025. Dopo Musetti, stasera sarà il turno del numero uno del mondo Jannik Sinner contro lo statunitense Tommy Paul, n.11 del ranking Atp ( ecco il programma completo di oggi e dove vedere le partite in tv ). Ecco la diretta dell’incontro: Musetti-Alcaraz, i precedenti. Musetti è in svantaggio 4-1 nei precedenti con Alcaraz. L’unica vittoria dell’azzurro è arrivata nella finale dell’Atp 500 di Amburgo nel 2022. Alcaraz ha poi vinto nel 2023 al Roland Garros e a Pechino, e nel 2024 a Miami. L’ultimo confronto tra i due è andato in scena quest’anno in occasione della finale del Masters 1000 di Monte-Carlo: Alcaraz si è imposto in rimonta dopo aver perso il primo set, complice anche un infortunio di Musetti. 🔗Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Musetti-Alcaraz oggi a Roma per un posto in finale – La diretta