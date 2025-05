Musetti-Alcaraz a Roma | in palio c’è la finale degli Internazionali | Risultato in diretta live

Oggi al Foro Italico si svolge la semifinale più attesa degli Internazionali di Roma: Lorenzo Musetti affronta il campione spagnolo Carlos Alcaraz. In palio c'è un posto per la finale. Segui con noi la cronaca in diretta live e resta aggiornato sul risultato di questo emozionante incontro!

La semifinale più attesa al Foro Italico: il talento toscano contro il campione spagnolo.

Sulla terra rossa del Foro Italico l'azzurro sfida lo spagnolo e in palio c'è il pass per la finale del Masters 1000 capitolino

Musetti ritrova Alcaraz un mese dopo la sfida di Monte-Carlo: stavolta c'è in palio un posto in finale a Roma. Il match, in programma venerdì non prima delle 15.30

