Musetti a sorpresa | Sulla terra Alcaraz è il favorito anche contro Sinner

Lorenzo Musetti si ferma in semifinale agli Internazionali d'Italia 2025, sconfitto dal favorito Carlos Alcaraz. Nonostante l'impegno, il tennista azzurro ha ceduto in due set, mancando l'accesso alla finale del Masters 1000 di Roma. In conferenza stampa, Musetti ha analizzato le ragioni della sua prestazione, rivelando le sfide affrontate in campo.

(Adnkronos) – Lorenzo Musetti è stato battuto, nella semifinale degli Internazionali d'Italia 2025, da Carlos Alcaraz. Il tennista azzurro si è arreso in due set in semifinale, a un passo dal sogno di una finale al Masters 1000 di Roma. Musetti ha poi spiegato cosa non ha funzionato in conferenza stampa, elogiando le capacità dello . L'articolo Musetti a sorpresa: “Sulla terra Alcaraz è il favorito, anche contro Sinner” proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti:. Russia, Putin: “Nel mondo più amici che nemici”. Medvedev: “Guerra nucleare mai così vicina”. Stupro su campionessa scherma a Chianciano, pm: “Indagini partite subito”. Primarie Usa 2024, Corte Suprema: “Trump resta in scheda elettorale Colorado”. MotoGp, Bagnaia rinnova con Ducati fino al 2026. 🔗Leggi su Webmagazine24.it © Webmagazine24.it - Musetti a sorpresa: “Sulla terra Alcaraz è il favorito, anche contro Sinner”

Le notizie più recenti da fonti esterne

Musetti a sorpresa: "Sulla terra Alcaraz è il favorito, anche contro Sinner"

Riporta msn.com: (Adnkronos) - Lorenzo Musetti è stato battuto, nella semifinale degli Internazionali d'Italia 2025, da Carlos Alcaraz. Il tennista azzurro si è arreso in due set in semifinale, a un passo dal sogno di ...

Pagina 2 | Musetti: “Fenomeno Alcaraz, sulla terra più forte di Sinner”. Poi la bordata a Zverev

Secondo tuttosport.com: Le dichiarazioni del tennista azzurro dopo la sconfitta contro lo spagnolo nella semifinale degli Internazionali d'Italia a Roma ...

Musetti: “Fenomeno Alcaraz, sulla terra più forte di Sinner”. Poi la bordata a Zverev

tuttosport.com scrive: Le dichiarazioni del tennista azzurro dopo la sconfitta contro lo spagnolo nella semifinale degli Internazionali d'Italia a Roma ...

Potrebbe interessarti su Zazoom

Wimbledon - Musetti battuto in semifinale: Djokovic in finale contro Alcaraz

Djokovic, senza fornire una prestazione memorabile, mette al tappeto l'azzurro che non riesce a sviluppare il proprio gioco.