Musetti a sorpresa | Sulla terra Alcaraz è il favorito anche contro Sinner

(Adnkronos) – Lorenzo Musetti è stato battuto, nella semifinale degli Internazionali d'Italia 2025, da Carlos Alcaraz. Il tennista azzurro si è arreso in due set in semifinale, a un passo dal sogno di una finale al Masters 1000 di Roma. Musetti ha poi spiegato cosa non ha funzionato in conferenza stampa, elogiando le capacità dello . 🔗Leggi su Periodicodaily.com