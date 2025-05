musetti a roma vuole prendersi la sua rivincita su alcaraz

All products featured on GQ Italia are independently selected by GQ Italia editors. However, when you buy something through our retail links, Condé Nast may earn an affiliate commission. Li avevamo lasciati sulla terra rossa di Montecarlo, Carlos Alcaraz vittorioso, e ora rieccoli, uno di fronte all'altro: Musetti-Alcaraz è la prima semifinale degli Internazionali di tennis Roma 2025 in programma oggi al Foro Italico. Una partita che sa di rivincita. Dove vedere Musetti-Alcaraz oggi in streaming, il primo super match del venerdì agli Internazionali di Roma 2025. E noi siamo tutti lì per vederlo e tifare per lui. Il super match tra Lorenzo Musetti e Carlos Alcaraz è in programma per oggi, venerdì 16 maggio, a partire dalle 15.30. Se non hai la fortuna di essere a Roma, puoi seguire questa partita (e tutte le altre degli Internazionali di tennis 2025, fino al 18 maggio) in diretta tv su su Rai 2 HD e Sky Sport Tennis, e in streaming su SkyGo, Now TV, Rai Play e Tennis TV. 🔗Leggi su Gqitalia.it

