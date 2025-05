Murdebot | Alexander Skarsgård e gli autori raccontano come si crea una macchina che uccide con i sentimenti

Il protagonista e i creatori Chris e Paul Weitz raccontano la genesi del progetto, a livello di scrittura ed estetica. In streaming su Apple TV+. Non è facile parlare di IA in modo originale e senza demonizzarla necessariamente come il Male in arrivo, allora perché non scherzarci su? Si sarà detta questo Martha Wells con la saga letteraria The Murderbot Diaries e lo stesso vale probabilmente per i fratelli premi Oscar Chris e Paul Weitz che dal 16 maggio su Apple TV+ con appuntamento settimanale propongono Murderbot, adattamento in dieci episodi a metà tra comedy, thriller e sci-fi. Protagonista è Alexander Skarsgård nei panni di un cyborg in grado di auto-hackerarsi con l'orrore per le emozioni umane, ma che si ritrova attratto dai suoi nuovi . 🔗Leggi su Movieplayer.it

