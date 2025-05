Muore a 19 anni in moto schiacciato da un camion che lo travolge

Un tragico incidente ha stravolto la vita di un giovane di 19 anni, schiacciato da un camion mentre si trovava in moto a San Nicolò. L'incidente è avvenuto venerdì 16 maggio intorno alle 14, lungo strada Agazzano, all'altezza del ristorante La Noce, lasciando la comunità in stato di shock e incredulità.

Non ce l'ha fatta il 19enne che poco prima delle 14 di venerdì 16 maggio a San Nicolò è stato travolto e schiacciato da un camion. Il tragico incidente si è verificato lungo strada Agazzano nei pressi del ristorante La Noce all'incrocio. La moto, che usciva da una via laterale per immettersi. 🔗Leggi su Ilpiacenza.it © Ilpiacenza.it - Muore a 19 anni in moto schiacciato da un camion che lo travolge

