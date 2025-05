Multe ai no-vax cittadini contro Draghi; Se le metta nel cu*o non farò mai il vaccino Covid buttatele nel cesso - VIDEO

La recente introduzione di multe di 100 euro per gli over 50 non vaccinati ha scatenato vivaci reazioni tra i cittadini. Molti si oppongono a questa misura, definendola un'invasione della propria libertà. In un clima di tensione, emerge un fronte che ribadisce la propria contrarietà al vaccino e contesta le decisioni del governo Draghi.

Il governo ha introdotto delle multe di 100 euro per gli over 50 che rifiutano il vaccino Covid. La reazione dei cittadini davanti a questa misura non si è fatta attendere.

Ancora polemiche sull’abrogazione delle multe ai no vax

Si legge su quotidianosanita.it: M5S: “Governo sfregia memoria vittime e calpesta sacrifici personale” "Lo stop delle multe ai no vax? Era una misura ... avrebbero dovuto vaccinarsi contro il Covid e non lo hanno fatto.

Milleproroghe, Forza Italia contro la cancellazione delle multe ai No vax

Da msn.com: Il recente provvedimento del governo italiano che cancella le multe per chi non si è vaccinato contro il Covid ... delle norme sanitarie da parte dei No Vax è stata uno schiaffo alle leggi ...

