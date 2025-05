Muffa sulla carne e blatte all' interno del locale chiusa una macelleria in via Plebiscito

Un'operazione di controllo della polizia ha portato alla chiusura immediata di una macelleria in via Plebiscito a Catania, a causa di gravi violazioni igienico-sanitarie, tra cui muffa sulla carne e blatte nel locale. Al proprietario sono state elevate sanzioni amministrative per un totale di circa 4.400 euro, evidenziando la necessità di garantire standard di sicurezza alimentare.

Un'operazione di controllo coordinata dalla polizia ha portato alla chiusura immediata di una macelleria in via Plebiscito, a Catania, e all'elevazione di sanzioni amministrative per un totale di circa 4.400 euro. L'intervento, finalizzato a verificare il rispetto delle normative.

