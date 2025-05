Msd Italia Nicoletta Luppi entra nella squadra di presidenza di Assolombarda

Nicoletta Luppi, presidente e amministratrice delegata di Msd Italia, è stata nominata membro della squadra di presidenza di Assolombarda, sotto la direzione di Alvise Biffi, per il quadriennio 2025-2029. La proposta è stata approvata dal Consiglio Generale il 15 maggio, segnando un'importante tappa per la leadership dell'industria in Lombardia.

(Adnkronos) – Nicoletta Luppi, presidente e amministratrice delegata di Msd Italia, entra a far parte della squadra di presidenza di Assolombarda guidata da Alvise Biffi per il quadriennio 2025-2029. La proposta avanzata dal Presidente è stata approvata nella giornata del 15 maggio dal Consiglio Generale di Assolombarda – Associazione delle imprese che operano nella Città . 🔗Leggi su Periodicodaily.com

