Mozione sul disagio giovanile al palo opposizioni all' attacco | Per la maggioranza non è una priorità

La mozione sul disagio giovanile evidenzia l'importanza di affrontare questa problematica con urgenza. Mentre le opposizioni sollecitano interventi immediati, la maggioranza sembra ignorare la questione. È fondamentale finanziare progetti di educativa di strada e aprire centri aggregativi in ogni circoscrizione, per prevenire il deterioramento del benessere giovanile e promuovere opportunità positive per i ragazzi.

Finanziare e attivare progetti di educativa di strada per intercettare il disagio giovanile prima che sfoci in un reato o che i ragazzi vengano presi in carico dai servizi sociali. Aprire centri aggregativi in ogni circoscrizione, per promuovere attività culturali, sportive, laboratori e. 🔗Leggi su Palermotoday.it © Palermotoday.it - Mozione sul disagio giovanile al palo, opposizioni all'attacco: "Per la maggioranza non è una priorità"

Consiglio, la maggioranza non affronta la mozione sul disagio giovanile e per protesta l'opposizione lascia l'Aula

Segnala palermotoday.it: Il cambio dell'ordine dei lavori fa scoppiare la polemica. I gruppi di centrosinistra: "Mentre la città e i suoi quartieri chiedono risposte immediate, il centrodestra preferisce eludere il dibattito" ...

