movimenti sospetti intorno a un abitazione giovane sorpreso con la droga in manette

La polizia di Stato ha arrestato un giovane straniero che nascondeva in casa droga di vario genere e bilancini utilizzati per il taglio della sostanza e la preparazione delle dosi. La squadra mobile aveva avuto notizia di un’attività di spaccio in un’abitazione della provincia. L’abitazione è stata monitorata fino a quando i movimenti del sospettato non lo hanno tradito. Ieri, a notte inoltrata, gli agenti lo hanno fermato al momento del rientro a casa. Dalla perquisizione dell’alloggio sono spuntati 40 grammi di marijuana, dieci grammi di cocaina e alcuni grammi di eroina, oltre a due bilancini per la preparazione delle dosi. 🔗Leggi su Ilrestodelcarlino.it

