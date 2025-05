Movida all' Umbertino i ristoratori aprono al dialogo | Collaboriamo per una socialità sana

Nel cuore di Bari, i ristoratori della zona Umbertina si uniscono per promuovere una socialità sana, avviando un dialogo costruttivo con residenti e istituzioni. Determinati a tutelare i diritti commerciali, oggi hanno espresso preoccupazioni riguardo agli attacchi alla movida, sottolineando l'importanza di collaborare per un equilibrio tra vivibilità e attività economiche.

Aperti al dialogo con residenti e istituzioni, ma fermi nel tutelare il diritto alla socialità e il corretto svolgimento delle attività commerciali. I ristoratori della zona Umbertina, questa mattina a Bari, hanno espresso tutte le loro preoccupazioni e perplessità in merito agli attacchi.

