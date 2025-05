Mourinho onora il compleanno di Moratti | Auguri mio presidente!

José Mourinho ha reso omaggio al compleanno di Massimo Moratti, un presidente fondamentale per l'Inter. Con un messaggio affettuoso su Instagram, l'allenatore portoghese ha celebrato il legame speciale che lo unisce a una figura iconica della storia nerazzurra, paragonabile al grande Helenio Herrera. Un gesto che sottolinea il rispetto e l'affetto tra questi due personaggi leggendari.

José Mourinho è stato l’allenatore più importante dell’era di Massimo Moratti. Paragonabile ad Helenio Herrera per il padre Angelo, il portoghese non si è dimenticato questo giorno e lo ha onorato su Instagram. COMPLEANNO – Il presidente della famiglia più grande della storia dell’ Inter, Massimo Moratti, oggi compie 80 anni. In tanti già gli hanno fatto gli auguri, tra cui lo stesso club e il suo vice-presidente e vecchio capitano Javier Zanetti. La famiglia Moratti dal 1955 ha segnato la leggenda nerazzurra e ha vinto tutto al timone della società con sede in Viale della Liberazione. Massimo ha eguagliato il padre Angelo nel 2010 vincendo la Champions League e rompendo un tabù che durava addirittura 45 anni. In quella magica stagione l’allenatore era José Mourinho, che riuscì in un’impresa incredibile battendo tutte le migliori squadre d’Europa: Chelsea, CSKA Mosca, Barcellona e Bayern Monaco. 🔗Leggi su Inter-news.it © Inter-news.it - Mourinho onora il compleanno di Moratti: «Auguri mio presidente!»

