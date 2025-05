Motociclista 19enne si schianta contro un palo nel Bresciano | portato in ospedale in fin di vita

Un grave incidente ha coinvolto un motociclista di 19 anni, che si è schiantato contro un palo nella zona di Passirano, nel bresciano. Trasportato d'urgenza in ospedale in fin di vita, il giovane sta lottando per la propria vita. Le autorità stanno indagando sulle cause dell'incidente. Continua a leggere...

Un ragazzo di 19 anni è uscito di strada mentre era alla guida della propria moto schiantandosi contro un palo nei pressi di Passirano, in provincia di Brescia. Il giovane è stato trasportato in ospedale in fin di vita a bordo dell'elisoccorso. 🔗Leggi su Fanpage.it © Fanpage.it - Motociclista 19enne si schianta contro un palo nel Bresciano: portato in ospedale in fin di vita

