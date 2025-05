Mostra dell’artigianato locale Madonna della Coltura

Torna a Parabita la Mostra dell’Artigianato Locale “Madonna della Coltura”, giunta alla 51° edizione. Promossa da Confartigianato e dagli Artigiani Parabita, l’evento si svolgerà da giovedì 22 maggio 2025 presso Palazzo Moro, celebrando l’eccellenza dell’artigianato locale e le tradizioni culturali del territorio. Un'occasione imperdibile per scoprire talenti e creazioni uniche.

Torna anche quest'anno a Parabita la Mostra dell'Artigianato Locale "Madonna della Coltura", promossa da Confartigianato insieme alla sezione locale Artigiani Parabita. L'appuntamento, giunto alla sua 51° edizione, si terrà a partire da giovedì 22 maggio 2025 presso Palazzo Moro.

