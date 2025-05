Mosca e Kiev | scambio mille prigionieri

Il 17 aprile, Mosca e Kiev hanno annunciato un accordo per lo scambio di mille prigionieri per parte, segnando un passo significativo nei colloqui di pace. Il capo della delegazione russa, Medinsky, ha espresso soddisfazione per i progressi e ha indicato che l'Ucraina ha richiesto incontri diretti tra Putin e i leader ucraini.

17.04 Il capo della delegazione russa a Istanbul, Medinsky, ha detto che con gli ucraini è stato concordato uno scambio di mille prigionieri per parte. Madinsky si è detto soddisfatto per i colloqui di oggi: "Pronti a continuare i contatti". "La parte ucraina ha chiesto contatti diretti" tra Putin e Zelensky, ha aggiunto. "Stiamo preparando un incontro al livello di leader dei due Paesi", ha confermato il ministro della Difesa ucraino, Umerov. 🔗Leggi su Servizitelevideo.rai.it

