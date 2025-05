Morto per tumore da Pfas | il tribunale riconosce il legame con il lavoro in Miteni

Il tribunale di Vicenza ha emesso una storica sentenza, riconoscendo per la prima volta il legame tra la morte di Pasqualino Zenere, ex lavoratore di Miteni, e l'esposizione ai Pfas, le temute “sostanze chimiche per sempre”. Questa decisione segna un passo significativo nella lotta contro l'inquinamento e la tutela della salute dei lavoratori.

Il tribunale di Vicenza ha emesso una sentenza che segna una svolta importante: per la prima volta, viene riconosciuto un collegamento diretto tra la morte di un lavoratore e l’esposizione prolungata ai Pfas, le cosiddette “sostanze chimiche per sempre”. Il caso riguarda Pasqualino Zenere, ex. 🔗Leggi su Veronasera.it © Veronasera.it - Morto per tumore da Pfas: il tribunale riconosce il legame con il lavoro in Miteni

Vicenza, sentenza storica del tribunale: «Operaio morto per aver respirato gli inquinanti Pfas»

Scrive msn.com: Pasqualino Zenere lavorava alla Miteni dal 1979. L’avvocato: riconosciuta correlazione ...

Ex Miteni, “morto a causa dei PFAS”: la storica sentenza che crea un prezioso precedente

Come scrive greenme.it: Esposizione ai PFAS: per la prima volta un tribunale ha collegato la morte di un operaio alla contaminazione da Pfas.

Tribunale di Vicenza: per la prima volta i Pfas certificati come causa di morte

Lo riporta rainews.it: Riconosciuto il nesso tra il decesso di un ex operaio Miteni e il tumore che ha contratto lavorando a stretto contatto con i composti chimici ...

