Morte di Stefania Camboni Un omicidio brutale e premeditato

Fiumicino, 16 maggio 2025 – “Si è trattato di un omicidio brutale, avvenuto nel sonno e con premeditazione”. Queste le parole dell’a vvocato Massimiliano Gabrielli, in merito all’ omicidio di Stefania Camboni, uccisa con 15 coltellate in casa propria a Fregene. Il legale rappresenta i due figli e la sorella della vittima. Per quanto riguarda le ipotesi “ Escludiamo il furto in casa – prosegue l’avv. Gabrielli. A ttendiamo i riscontri degli ulteriori esami e della autopsi a ed alla quale parteciperemo con ns consulente per ricercare conferme ulteriori all’ipotesi del PM sulle modalità di aggressione ed ora della morte”. 🔗Leggi su Cdn.ilfaroonline.it