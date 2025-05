Morta a 106 anni Hermine Mayr Orian la sudtirolese che sognava la cittadinanza austriaca

Hermine Aloisia Mayr Orian, l'ultima insegnante delle 'Katakombenschulen' in Alto Adige, è scomparsa all'età di 106 anni. Sognava di morire come cittadina austriaca, ma è deceduta come cittadina italiana. La sua vita è stata un simbolo di resistenza culturale contro le oppressioni del fascismo e un esempio di dedizione all'insegnamento della lingua tedesca.

