Morirono per una fuga di gas Argon all’archivio di Stato | quattro condanne ad Arezzo

AREZZO – Dipendenti morti nell’Archivio di Stato di Arezzo nel 2018 per una fuoriuscita di gas Argon, prime condanne. Il giudice Giorgio Margheri ha inflitto un anno e dieci mesi alla dirigente della società di consulenza di sicurezza Monica Scirpa, un anno e otto mesi ai due ex direttori dell’Archivio, Claudio Saviotti e Antonella D’Agostino, un anno e sei mesi ad Andrea Pierdomenici, altro funzionato della società di consulenza. Le condanne arrivano, con vari gradi di responsabilità, per omicidio colposo plurimo di Filippo Bagni e Piero Bruni. I due sono morti il 20 settembre 2018 nella struttura mentre cercavano di capire come mai fosse scattato l’allarme antincendio nell’edificio. Assolti gli altri sette imputati che a vario titolo si occupavano della sicurezza e della manutenzione. Il pm Laura Taddei, che ha condotto le indagini, aveva chiesto dieci condanne da due anni a otto mesi e un’assoluzione. 🔗Leggi su Corrieretoscano.it