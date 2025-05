Morena Isadora e Zara | sono i cani di Brescia che cercano una famiglia

Morena, Isadora e Zara sono tre adorabili cani in cerca di una famiglia a Brescia. Con la primavera che fiorisce e l'estate in arrivo, il canile Atar di Brescia rilancia il suo appello, invitando chi possa offrire amore e un caldo rifugio a questi amici a quattro zampe, ancora in attesa di una nuova casa.

La primavera è ampiamente sbocciata, ormai manca poco più di un mese all'estate: cambiano le stagioni ma non gli appelli del canile Atar di Brescia, che anche a maggio rilanciano con le adozioni del mese per i cani ospiti della struttura di Via Orzinuovi che ancora stanno cercando una casa e una.

bresciatoday.it scrive: Su di lei: Meticcia di taglia grande, circa 1 anno di età, è microchippata, sverminata e sterilizzata. Viene definita come un cane molto timido ma tanto dolce, che attende al più presto una famiglia ...

