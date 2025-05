L’ex presidente dell’Inter, Massimo Moratti, oggi compie 80 anni e proprio nel giorno del suo compleanno, l’opinionista e tifoso juventino, Massimo Zampini, ha scritto un editoriale sul quotidiano torinese “Tuttosport“, dove si leva qualche sassolino dalla scarpa, in riferimento anche delle recenti dichiarazioni di Moratti, in un’intervista alla “Gazzetta dello Sport“: “Inter del triplete ha . L'articolo Moratti, Zampini ricorda: “Le telefonate degli ‘onesti’ sparite, la prescrizione, il calcio rovesciato in segreteria e il commissario.” proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti:. Zampini attacca Moratti: “La tua dirigenza parlava al telefono con gli arbitri, hai un tavolino in bacheca e continui a.”. Zampini attacca l’Inter: “Conte gobbo, Cuadrado tuffatore, Lukaku un santo. 🔗Leggi su Webmagazine24.it

© Webmagazine24.it - Moratti, Zampini ricorda: “Le telefonate degli ‘onesti’ sparite, la prescrizione, il calcio rovesciato in segreteria e il commissario…”