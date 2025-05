Moratti | Tifare Inter significa convivere col rischio infarto meriteremo la Champions! Il giocatore simbolo di questa squadra? Nessun dubbio!

In occasione del suo ottantesimo compleanno, l'ex presidente dell'Inter, Massimo Moratti, ha condiviso le sue riflessioni sulla passione per la squadra e il brivido che comporta tifare per l'Inter. Un'intervista che rivela il legame indissolubile tra il club e i suoi sostenitori, con Moratti che esprime le sue aspettative per la Champions e il suo simbolo preferito.

L’ex presidente dell’Inter, Massimo Moratti, ha rilasciato un’intervista in occasione del suo ottantesimo compleanno. Intervistato da Il Tirreno in occasione del suo 80° compleanno, l’ex presidente dell’ Inter, Massimo Moratti, ha parlato così. DEDICA – « Mi piacerebbe che accanto a me ci fossero tre persone care che non ci sono piĂą. A don Ermanno Pascotto, bravissimo insegnante al ginnasio Leone XIII di Milano che mi ha dato una solida formazione umanistica, a Gino Strada, il fondatore di Emergency, un mio amico perfetto, e al giurista Guido Rossi, ex presidente Consob e Telecom Italia, un uomo colto e divertente con cui era piacevole passare il tempo ». LA FINALE DI CHAMPIONS CONTRO IL PSG – « Non sarò a Monaco, ma vedrò la partita sul divano di casa in compagnia di uno dei miei figli. Tifare Inter significa convivere col rischio infarto. 🔗Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Moratti: «Tifare Inter significa convivere col rischio infarto, meriteremo la Champions! Il giocatore simbolo di questa squadra? Nessun dubbio!»

