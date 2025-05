Moratti si racconta | Per me l’Inter prima di tutto Vi dico il mio tecnico e giocatore preferito avessi avuto Inzaghi avrei…

Massimo Moratti si racconta, ecco la bellissima intervista all’ex Presidente dell’Inter in occasione del suo 80esimo compleanno, aneddoti e retroscena. In occasione del suo compleanno numero 80, l’ex Presidente dell’ Inter Massimo Moratti ha rilasciato una lunga intervista ai canali ufficiali del club nerazzurro. Vediamo alcuni estratti qui riportati: L’INTER PER MORATTI E LE RESPONSABILITA’ – «L’Inter è stata una cosa bellissima, avevo un senso di dovere verso questo club per tradizione, per il fatto che mio padre è stato presidente di successo. Ho provato felicità, tutti i giorni trattavo ciò che amavo: per me è stato un privilegio per cui ringrazio il cielo». CRESCIUTO NELL’INTER – «Andavamo a vedere le partite con mio padre, che si faceva anche le trasferte lontane. Sentivamo questa passione, tanto è vero che poi è diventato presidente nel 1955. 🔗Leggi su Internews24.com

