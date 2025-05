Moratti | "Mourinho allenatore perfetto con Inzaghi sarei andato d'accordo Ronaldo rilanciò l'Inter nel mondo"

In occasione dell'80° anniversario di Massimo Moratti, l'Inter celebra il suo ex presidente e patron con un'intervista esclusiva sul sito ufficiale del club. Moratti condivide la sua visione sull'allenatore ideale, Mourinho, e riflette sul rilancio dell'Inter nel mondo grazie a superstar come Ronaldo. Un tributo a un'epoca indimenticabile per i nerazzurri.

L`Inter festeggia gli 80 anni dell`ex presidente e patron, Massimo Moratti, con un`intervista esclusiva sul sito ufficiale del club. `ESSERE. 🔗Leggi su Calciomercato.com

Moratti: "Mourinho allenatore perfetto, con Inzaghi sarei andato d'accordo. Ronaldo rilanciò l'Inter nel mondo"

msn.com scrive: L`Inter festeggia gli 80 anni dell`ex presidente e patron, Massimo Moratti, con un`intervista esclusiva sul sito ufficiale del club. `ESSERE PRESIDENTE è RESPONSABILITà.

