Moratti punge il Milan | Mai stato il vero avversario Berlusconi leale ma …

Massimo Moratti, ex presidente dell'Inter, ha scatenato polemiche con recenti dichiarazioni su Silvio Berlusconi, ex leader del Milan. Moratti ha affermato che il Milan non è mai stato il vero avversario, elogiando però la lealtà di Berlusconi. Le sue parole riaccendono il dibattito tra le due storiche rivalità calcistiche.

Massimo Moratti, ex presidente dell'Inter, ha rilasciato alcune dichiarazioni su Silvio Berlusconi, ex numero uno del Milan 🔗Leggi su Pianetamilan.it © Pianetamilan.it - Moratti punge il Milan: “Mai stato il vero avversario. Berlusconi leale, ma …”

Ne parlano su altre fonti

Massimo Moratti compie 80 anni, l'Inter celebra il suo storico presidente: «Questo club è diverso, è una dimensione di vita»

Si legge su msn.com: Oggi, venerdì 16 maggio, compie 80 anni Massimo Moratti, lo storico presidente dell'Inter che ha lasciato un segno indelebile nella storia del club nerazzurro. Ha ...

Massimo Moratti avrebbe potuto essere sindaco di Milano: “Sarebbe stato fantastico”

Secondo milanotoday.it: L'ex patron dell'Inter ha detto che gli avevano chiesto di candidarsi sia il cardinale Martini sia di Silvio Berlusconi. Ecco cosa ha raccontato ...

Inter eliminata dal Milan: Moratti “Hanno trasformato il triplete in una ossessione”

Riporta msn.com: Massimo Moratti, a Radio Rai, bacchetta l'Inter: "Il giorno del Triplete ero entusiasta, però avevo anche l'impressione che quella sensazione era diversa da quella che ti aspettavi, hai raggiunto ...

Potrebbe interessarti su Zazoom

APRILIA RS660 E' LA MOTO UFFICIALE DI MILAN GAMES WEEK-X

Milan Games Week, per la sua decima, storica edizione, ha deciso di porsi una sfida grandiosa: creare il primo evento all digital in Italia dedicato ai videogiochi, all?esport e alla cultura geek in diretta su Twitch.