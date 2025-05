Moratti festa di compleanno a sorpresa con oltre 100 ex Inter | Vieri e Recoba col Pandino

Massimo Moratti ha festeggiato i suoi 80 anni con una straordinaria festa di completano a sorpresa, circondato da oltre 100 ex calciatori dell'Inter. Tra i presenti, Vieri e Recoba, che hanno reso la serata indimenticabile, regalando momenti di nostalgia ai tifosi nerazzurri. Una celebrazione che ha unito passato, presente e amore per la maglia.

Festa di compleanno nerazzurra per Massimo Moratti. I suoi figli Carlotta e Mao hanno organizzato una bella sorpresa per gli 80 anni dell`ex. 🔗Leggi su Calciomercato.com

Moratti, festa di compleanno a sorpresa con oltre 100 ex Inter: Vieri e Recoba col Pandino

Massimo Moratti compie 80 anni, festa a sorpresa con i grandi dell'Inter

