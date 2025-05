Moratti festa a sorpresa per gli 80 anni con oltre 100 ex Inter E c’è chi ha declinato l’invito

Una festa indimenticabile per celebrare gli 80 anni di Massimo Moratti, pilastro della storia dell’Inter. I figli Carlotta e Mao hanno organizzato una sorpresa speciale nella tenuta di Imbersago, radunando oltre 100 ex giocatori nerazzurri, con qualche assente di peso. Un tributo emozionante a un uomo che ha segnato il destino del club.

Una festa indimenticabile per celebrare gli 80 anni di Massimo Moratti, l’uomo che ha scritto alcune delle pagine più belle della storia dell’Inter. I figli Carlotta e Mao Moratti hanno organizzato una sorpresa speciale per l’ex presidente nerazzurro, radunando nella tenuta di Imbersago, in provincia di Lecco, oltre 100 ex calciatori nerazzurri e più di 300 ospiti, per una giornata di emozioni e ricordi. Una parata di stelle nerazzurre. Dalla A di Adani alla Z di Zé Maria, la festa è stata un vero e proprio raduno di leggende interiste. Tra i presenti spiccavano volti iconici come Marco Materazzi, Andrea Pirlo (nonostante il suo passato anche al Milan), Christian Vieri e Alvaro Recoba, questi ultimi due arrivati in modo simpatico e inaspettato: a bordo di una Fiat Panda, quasi a voler ricordare che l’amicizia e la semplicità sono sempre state al centro del gruppo interista. 🔗Leggi su Ilnerazzurro.it © Ilnerazzurro.it - Moratti, festa a sorpresa per gli 80 anni con oltre 100 ex Inter. E c’è chi ha declinato l’invito

Aggiornamenti pubblicati da altri media

Moratti, festa di compleanno a sorpresa con oltre 100 ex Inter: Vieri e Recoba col Pandino

Segnala msn.com: Festa di compleanno nerazzurra per Massimo Moratti. I suoi figli Carlotta e Mao hanno organizzato una bella sorpresa per gli 80 anni ...

Compleanno Moratti, maxi festa con tanti ex Inter: in due hanno declinato l’invito

spaziointer.it scrive: Festa a sorpresa per Massimo Moratti che ha festeggiato i suoi 80 anni con anche tanti ex Inter. Non mancano gli assenti illustri.

Moratti, festa a sorpresa per gli 80 anni: Ibra e Conceiçao hanno declinato l'invito

Segnala informazione.it: Massimo Moratti, ex presidente dell’Inter, ha compiuto 80 anni e il club nerazzurro ha deciso di omaggiarlo attraverso i suoi canali ufficiali. Moratti è stato una figura centrale… Leggi ...

Potrebbe interessarti su Zazoom

Festa 18 anni a Roma : ecco tutto quello che ti serve

Organizzare un compleanno permette di sbizzarrirci molto e di scatenare la nostra creatività. Le persone più esuberanti scelgono di organizzare una festa di compleanno in grande stile, magari a tema e con tanti invitati; c’è poi invece chi preferisce una festa più modesta tra pochi intimi.