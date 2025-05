Moratti e quel pianto di Ronaldo il 5 maggio 2002 | ecco cosa successe nel celebre Lazio-Inter

Moratti ha parlato di quel pianto di Ronaldo il 5 maggio 2002: ecco cosa successe nella partita Lazio-Inter che consegnò lo Scudetto alla Juve. Intervistato da Sky, Massimo Moratti ha svelato questo retroscena relativo al 5 maggio 2002 e a quel Lazio -Inter 4-2 che consegnò lo Scudetto alla Juve. Di seguito riportate le sue dichiarazioni e il suo aneddoto su Ronaldo il Fenomeno. GLI HA FATTO PIU’ MALE IL PIANTO DI RONALDO IL 5 MAGGIO O IL SORRISINO NEL GOL FATTO CON IL MILAN CONTRO L’INTER – «Quel sorriso mi diede fastidio, ma lui ha un carattere allegro e non si creò tanti problemi. Con la Lazio era un pianto disperato per lui, se si fosse trasformato in sicurezza magari avremmo vinto». .com 🔗Leggi su Juventusnews24.com

