Morandi | Vittoria del Bologna che emozione! Non volevo andare ma poi hanno…

Gianni Morandi condivide le sue emozioni dopo la trionfale vittoria del Bologna nella Coppa Italia. Intervistato da Repubblica, l’artista rivela di essere inizialmente indeciso nel partecipare, ma la passione per la sua squadra ha avuto la meglio. La gioia del successo e l'orgoglio rosso-blu lo hanno coinvolto in un'esperienza indimenticabile.

Intervistato da Repubblica, Gianni Morandi racconta le sue emozioni dopo aver assistito alla vittoria della Coppa Italia del suo Bologna 🔗Leggi su Golssip.it © Golssip.it - Morandi: “Vittoria del Bologna, che emozione! Non volevo andare, ma poi hanno…”

Morandi e la Coppa Italia del Bologna: “Per la paura volevo restare a casa, poi ho consolato Leao”

repubblica.it scrive: Il cantautore, grande tifoso rossoblù: “Sul prato dell’Olimpico eravamo tutti commossi, ci siamo abbracciati. Al ritorno mi sono fermato a quasi tutti gli ...

Il rettore di Bologna, grande emozione per la Coppa Italia

Lo riporta informazione.it: 'È stata una grande emozione. Ero un in giro per la città, vedere tanta festa è stato davvero un bel momento per tutta Bologna'. Così il rettore dell'Università di Bologna, Giovanni Molari, descrive l ...

Coppa Italia, l’orgoglio di Gianni Morandi: “Questo trionfo unisce tutti”

Scrive msn.com: “Il presidente della Serie A mi aveva chiesto di cantare l’Inno, ma io sono di parte e ho detto no. Siamo tornati a Bologna all’alba, però prima di andare a letto sono andato a prendere il Carlino” ...

