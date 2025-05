Moody’s declassa gli Usa | persa la tripla A cosa significa

Moody's declassa gli Stati Uniti, un segnale preoccupante che evidenzia l'allarmante crescita del debito pubblico e l'onere degli interessi da rimborsare. In un pomeriggio d’autunno a New York, il team di rating si riunisce per analizzare i dati, rivelando una realtà finanziaria che mette a rischio la stabilità del paese. L'annuncio finale risuona come un campanello d'allarme.

Un pomeriggio d’autunno nella sala riunioni di Moody’s a New York, i fari dei monitor illuminano i volti dei responsabili del credit rating mentre scorrono i numeri del debito pubblico statunitense: troppo elevato, troppi interessi da rimborsare. Quando la riunione termina, l’annuncio è già pronto: il rating dell’affidabilità creditizia del Paese a stelle e strisce scenderà da Aaa ad Aa1, cedendo la massima valutazione che aveva detenuto per oltre un secolo. Quella decisione, resa nota ieri, non è un mero cambiamento di lettere sul foglio di un’agenzia di rating: racconta la storia di un bilancio che ha superato le proprie soglie di sostenibilità, con un debito federale prossimo al 125% del Pil e costi di interesse che divorano ogni anno una fetta crescente delle risorse pubbliche. Era ormai chiaro che proseguire nello schema attuale — stimolare l’economia con deficit continui e accollarsi nuovi titoli di Stato a tassi in rialzo — avrebbe posto l’intero sistema finanziario sotto pressione. 🔗Leggi su Thesocialpost.it © Thesocialpost.it - Moody’s declassa gli Usa: persa la tripla A, cosa significa

