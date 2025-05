Monza vs Empoli | le probabili formazioni

Gara valida per la trentasettesima giornata del campionato italiano di Serie A 20242025. Ai toscani serve vincere per trascinare il discorso salvezza agli ultimi novanta minuti. Monza vs Empoli si giocherà domenica 18 maggio 2025 alle ore 20.45 presso l’U-Power Stadium. MONZA VS EMPOLI: COME ARRIVANO LE DUE SQUADRE Ultima gara casalinga per i brianzoli, già retrocessi da tempo a causa di una stagione ampiamente negativa. La squadra di Nesta ha dimostrato però di voler onorare il campionato tornando alla vittoria ad Udine dopo quindici giornate di astinenza. Dopo quattro mesi i toscani sono tornati a fare bottino pieno piegando il Parma nell’ultima giornata. Adesso bisogna fare lo stesso anche in trasferta per evitate di salutare la categoria con un turno di anticipo. LE PROBABILI FORMAZIONI MONZA(3-5-2): Pizzignacco, Pereira, Broon, Carboni, Birindelli, Castrovilli, Bianco, Akpa Akpro, Caprari, Forson. 🔗Leggi su Sport.periodicodaily.com

