monza aggredisce medici e infermieri del san gerardo perché non la visitano arriva la polizia ventenne arrestata

Monza, 16 maggio 2025 – La Polizia di Stato nella giornata di lunedì 12 maggio ha arrestato un’egiziana che, durante una visita presso l’ospedale San Gerardo, aveva aggredito una dottoressa insoddisfatta del tempo di attesa. L’intervento della polizia. Alle 7.30 circa, la Centrale operativa ha ricevuto una richiesta di intervento per un’aggressione all’ospedale San Gerardo, grazie all’attivazione dell’allarme antiaggressione disponibile per il personale sanitario. Questo sistema è stato istituito dal Protocollo d’intesa tra Prefettura di Monza e della Brianza, Aziende ospedaliere della provincia e forze dell’ordine. Cos’è successo. Non appena i poliziotti sono giunti presso il pronto soccorso, sentivano forti urla provenire dalla sala visite. Notarono una paziente che aggrediva verbalmente il personale medico. 🔗Leggi su Ilgiorno.it

