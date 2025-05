Montezemolo | Al Bologna un lavoro clamoroso Italiano è stato perfetto Milan? Ecco come l’ha battuto

Luca Cordero di Montezemolo, appassionato tifoso del Bologna, esprime la sua gioia per la straordinaria vittoria della squadra rossoblù in Coppa Italia contro il Milan. In un'intervista a La Gazzetta dello Sport, Montezemolo celebra un risultato che ha del clamoroso e sottolinea l'importanza di un lavoro ben fatto. La rivincita è finalmente arrivata!

Le parole di Luca Cordero di Montezemolo, grande tifoso del Bologna, sulla vittoria della Coppa Italia della squadra rossoblù Luca Cordero di Montezemolo ha parlato a La Gazzetta dello Sport del successo del Bologna in finale di Coppa Italia contro il Milan. VITTORIA COPPA ITALIA – «È accaduto un miracolo: è stato tutto perfetto. Il . 🔗Leggi su Calcionews24.com © Calcionews24.com - Montezemolo: «Al Bologna un lavoro clamoroso, Italiano è stato perfetto. Milan? Ecco come l’ha battuto»

Se ne parla anche su altri siti

Montezemolo: «Tavares lavorava solo per i soci.E la 600 in Polonia con Mirafiori ferma?»

Riporta msn.com: Denaro che lo Stato aveva erogato per difendere il lavoro, invece era stato utilizzato per una divisione di utili pari a 5 miliardi a favore dell’azionista». Montezemolo è stato per 30 anni ...

Montezemolo: “Sono triste nel vedere un pilota come Alonso con un’auto poco competitiva”

Secondo formulapassion.it: Due ritiri e due piazzamenti fuori dalla top-10 nelle prime quattro gare del mondiale: in tutto questo, Fernando Alonso non ha ancora ottenuto alcun punto alla vigilia del Gran Premio dell ...

Potrebbe interessarti su Zazoom

Castiglione Torinese: Cordero Di Montezemolo Incendio Villa | Cortocircuito Luci Di Natale

Ieri 25 dicembre, durante la notte di Natale è andata a fuoco la villa della famiglia Cordero di Montezemolo, a Castiglione Torinese.