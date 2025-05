Finalmente ci siamo: con la dichiarazione dei partenti avvenuta questa mattina, tutto è pronto per l’attesissima UAE PRESIDENT CUP 2025, prestigiosa corsa di gruppo 2 sui 2000 metri riservata ai purosangue arabi (PSA), che domenica 18 maggio renderà magica e indimenticabile l’atmosfera che si vivrà all’Ippodromo Capannelle. Dopo i sette appuntamenti dal 2018 a Milano, per la prima volta sarà la Capitale il suggestivo teatro del prestigioso appuntamento per i PSA. Un cast di grande qualità, con sei ambiziosi cavalli in arrivo dall’estero, si contenderà il ricchissimo montepremi record di 300.000 euro, cifra mai stanziata prima in Italia per una corsa riservata ai purosangue arabi. Fondamentale il contributo economico degli Emirati Arabi, che dal 1994 sostengono attivamente il circuito della UAE President Cup. 🔗Leggi su Romadailynews.it

© Romadailynews.it - Montepremi record per la UAE President Cup 2025