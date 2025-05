Montepremi Atp Roma 2025 | ecco quanto guadagna chi vince gli Internazionali di Tennis

Siamo giunti a metĂ degli Internazionali di Tennis di Roma e sono tanti a scommettere sulla vittoria di Jannik Sinner per il girone maschile. BisognerĂ attendere ancora qualche giorno prima di scoprire il vincitore e la vincitrice, intanto, scopriamo quale sarĂ il montepremi Atp Roma 2025. Montepremi Atp Roma 2025, torneo maschile. La sola competizione maschile (ATP Masters 1000) ha un montepremi di 8,1 milioni di euro. Il vincitore del singolare otterrĂ 985.000 euro, mentre chi arriverĂ in finale ma sarĂ sconfitto riceverĂ comunque 524.000 euro. Leggi anche: — Sinner oggi in TV dove vedere la partita in chiaro La gara prevede che vengano premiati anche i tennisti che non arriveranno all’obiettivo finale: 291.000 euro per i semifinalisti, 166.000 ai quarti, 90.000 agli ottavi, con un minimo garantito di 21. 🔗Leggi su Funweek.it