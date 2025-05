Montagna e sport invernali dalla Regione 50 milioni per rilanciare il sistema neve

La Regione Piemonte lancia il bando Neve con un investimento di 50 milioni di euro per rilanciare il sistema neve e valorizzare il patrimonio sciistico della regione. Questa iniziativa, attesa e voluta, mira a sostenere l'innovazione e a rispondere alle esigenze del settore, promuovendo un turismo invernale sostenibile e di qualità.

Uno stanziamento da 50 milioni di euro per sostenere, innovare e valorizzare il patrimonio sciistico del Piemonte. È stato approvato dalla Regione il bando Neve, misura attesa e fortemente voluta dalla Regione Piemonte, che recepisce osservazioni e richieste di adeguamento formalizzate da.

Montagna e sport invernali, dalla Regione 50 milioni per rilanciare il sistema neve pimeontese

Sport Invernali: Guida ai Diversi Tipi e Tecniche

Sport invernali, il Veneto è la prima regione per tesserati Fisi

