Monreale le telecamere comunali hanno immortalato alcuni momenti fondamentali della strage

Le telecamere comunali di Monreale hanno registrato attimi cruciali della strage avvenuta la notte del 27 aprile, durante la quale furono assassinati Massimo Pirozzo, Salvo Turdo e Andrea Miceli. Le immagini, catturate da dispositivi strategicamente posizionati, potrebbero rivelarsi fondamentali per le indagini su questo tragico evento, legato a un conflitto tra giovani provenienti da diversi quartieri.

Alcune telecamere piazzate a Monreale avrebbero catturato frammenti importanti della tragedia avvenuta la notte del 27 aprile in cui sono stati assassinati Massimo Pirozzo, Salvo Turdo e Andrea Miceli da parte di alcuni giovani provenienti dallo Zen, Zen 2 e Borgo Nuovo. “Immagini fondamentali”, precisa il sindaco Alberto Arcidiacono in un post sui social. “In . (Monrealelive.it) 🔗Leggi su Monrealelive.it © Monrealelive.it - Monreale, le telecamere comunali hanno immortalato alcuni momenti “fondamentali” della strage

Le notizie più recenti da fonti esterne

Monreale, gli indizi che hanno incastrato Salvatore Calvaruso. Le telecamere, gli occhiali da sole e quella frase all'amico: «Ho combinato un macello»

Si legge su msn.com: I video delle telecamere di sorveglianza ... Sono questi gli indizi che hanno incastrato Salvatore Calvaruso, il 19enne accusato della strage di Monreale, dove tre giovani hanno perso la vita ...

Strage di Monreale, dalla rissa alla sparatoria e il silenzio: Mattias Conti « si è avvalso della facoltà di non rispondere»

Lo riporta msn.com: Si è avvalso della facoltà di non rispondere davanti al gip Mattias Conti, il 19enne di Palermo che, ieri, è stato fermato dalla Procura per concorso in strage e ...

Monreale, le due sparatorie e le braccia alzate “in segno di vittoria”: negli atti le immagini e i racconti della strage

Scrive ilfattoquotidiano.it: Sono due le sparatorie della notte di fuoco a Monreale. Dopo una prima raffica, uno dei due motorini torna indietro e parte una seconda raffica di colpi, poi ci sarà perfino un gesto di esultanza: il ...

Potrebbe interessarti su Zazoom

Badante romena arrestata a Roma per violenze su anziano: le telecamere delle figlie svelano i maltrattamenti

A Roma, nel quartiere Appio Latino, una badante di 55 anni, di nazionalità romena, è stata arrestata con l'accusa di maltrattamenti nei confronti di un anziano di 75 anni, allettato e sotto la sua cura.