Monreale dalla giunta il via libera al progetto di rigenerazione della Villa comunale

La giunta comunale di Monreale ha approvato il progetto esecutivo per la rigenerazione della Villa comunale, conosciuta come Belvedere. Con un investimento di 2,5 milioni di euro, il progetto rientra nel PR FESR Sicilia 2021/2027, finanziato dall’Unione Europea, e mira a valorizzare uno dei luoghi simbolo della città .

