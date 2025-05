Mondragone si apparta con l’amante | il suocero lo prende a calci e pugni e lo cosparge di benzina

Un episodio di violenza ha scosso la zona Lido di Mondragone, dove un suocero, sorpreso il genero con un'amante, ha reagito in modo estremo. Dopo averlo aggredito a calci e pugni, ha addirittura cosparso di benzina l’uomo. Testimoni raccontano scene da film, lasciando sgomenti i presenti.

Scene da film nella zona Lido di Mondragone, dove nelle scorse ore si è verificato un episodio di violenza che ha lasciato sgomenti i presenti. Un uomo, dopo aver sorpreso il proprio genero in compagnia di un'altra donna – che non era la figlia – avrebbe perso il controllo e lo ha aggredito violentemente.

