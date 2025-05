Mondo della musica in lutto | è morto Fulvio Monieri

Il mondo della musica è in lutto per la scomparsa di Fulvio Monieri. Nel 1999, da appassionato di progressive rock, esploravo ogni negozio in cerca di gemme nascoste. Tra queste, la prima ristampa in CD dei Perdio, un trio sinfonico bergamasco ispirato agli Emerson Lake & Palmer, che ha segnato un'epoca per il panorama musicale italiano.

È il 1999. Da appassionato di progressive rock, passo al setaccio ogni negozio alla ricerca di chicche introvabili. Una di queste è la prima ristampa in cd dei Perdio, trio sinfonico bergamasco ispirato al modello degli Emerson Lake & Palmer. Dalle note di copertina scopro che sono stati la band di Bennato nel suo esordio discografico “Non farti cadere le braccia”. Col tempo la passione per il genere si ridimensiona. Sento il bisogno di tornare a qualcosa di più essenziale. È il 2010. Sono al Druso di Via Galimberti. Sul palco ci sono Marco Pasinetti, Eugenio Mori e un signore altissimo e un po’ attempato che imbraccia un basso Warwick e canta “Black Hole Sun” dei Soundgarden. Un pezzo difficilissimo che il trio affronta senza paura. Una pacca tremenda. Mai vista né sentita una roba del genere a un palmo dal mio naso. 🔗Leggi su Bergamonews.it © Bergamonews.it - Mondo della musica in lutto: è morto Fulvio Monieri

Aggiornamenti pubblicati da altri media

Addio a Teo Ciavarella: il Pianista jazz di Dalla, Conte e Capossela ci lascia a 70 Anni

Segnala informazione.it: Il mondo della musica italiana è in lutto per la scomparsa di Teo Ciavarella, uno dei più grandi pianisti jazz del panorama nazionale, morto il 15 maggio 2025 a causa di una rara malattia oncologica.

È morto un artista amatissimo, lutto tremendo nella musica

temporeale.info scrive: Un terribile lutto colpisce il mondo della musica. Tutti i suoi fan sono in lacrime per la notizia, è un'icona importante nel settore.

Grave lutto nella musica italiana, addio ad un artista amato da tutti

Riporta bigodino.it: Il pianista e compositore jazz Teo Ciavarella è scomparso a 65 anni a Bologna, lasciando un'eredità musicale profonda e un vuoto incolmabile nella scena culturale italiana ...

Potrebbe interessarti su Zazoom

Jennifer Lopez si ritira dal mondo della musica?

Jennifer Lopez, icona della musica pop e del cinema, ha recentemente lanciato il suo nuovo album "This Is Me.