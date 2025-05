Mondiale per Club ora è UFFICIALE | la Fifa ha scelto la nuova squadra

Il Mondiale per Club 2025 è finalmente ufficiale! La FIFA ha annunciato la scelta della squadra che darà vita a questa storica edizione. Con l'attesa che ha coinvolto fan e addetti ai lavori, questa competizione si preannuncia ricca di sorprese e emozioni per tutti gli appassionati di calcio. Prepariamoci a una nuova era!

Arriva finalmente l’ufficialità per quanto riguarda la prima storica edizione della competizione: c’è l’annuncio L’attesa era sicuramente tanta, ora è però arrivata l’ufficialità. Il Mondiale per Club è la grande novità del 2025 della Fifa e la prima edizione è pronta a riservare sorprese. L’organo diretto da Gianni Infantino ha infatti formalizzato l’annuncio. La Fifa ha deciso chi sostituirà il Leon al Mondiale per Club (LaPresse) – calciomercato.it Una però è arrivata ancor prima dell’inizio delle gare. L’esclusione del Leon infatti aveva destato grande scalpore. Il club messicano è stato escluso dalla Fifa per aver violato il regolamento. In particolare è stato contestato che Leon e Pachuca appartengano alla stessa proprietà. Entrambe le società avevano presentato ricorso, che è stato poi respinto. 🔗Leggi su Calciomercato.it © Calciomercato.it - Mondiale per Club, ora è UFFICIALE: la Fifa ha scelto la nuova squadra

Riporta calciomercato.it: Perché a giocarsi il posto vacante saranno il Los Angeles FC e il Club America. La squadra statunitense e quella messicana si sfideranno il 31 maggio, proprio a Los Angeles per stabilire chi si unirà ...

Mondiale per Club, ora è ufficiale lo spareggio Los Angeles-Club America: data e ora del play-in

Secondo msn.com: Adesso c'è anche l'ufficialità da parte della FIFA: la 32esima squadra che si qualificherà per l'attesissima Coppa del Mondo per Club in sostituzione dei messicani del Leon, esclusi per il mancato ris ...

Espulsi dal mondiale per club: dietrofront ufficiale della FIFA | Ecco chi sarà ripescato

goalsicilia.it scrive: Ormai è vicinissimo l'avvio del nuovo Mondiale per Club che si svolgerà negli Stati Uniti dal 14 giugno. Situazione partecipanti.

